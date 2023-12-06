BMJ: раннее начало менструации связано с повышенным риском развития диабета

Ученые из школы общественного здравоохранения и тропической медицины Тулейнского университета (США) выяснили, что раннее начало менструального цикла (до 13 лет) связано с повышенным риском развития сахарного диабета второго типа.
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