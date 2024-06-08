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Развод и девичья фамилия!

Развод и девичья фамилия!

— Мам, Игорь меня бросил. Сказал всё! Развод и девичья фамилия!!! — Да ты что?! Почему? — Так всё из-за губ этих! — Правда? — ДА! Мама, что мне делать??? — Отец, смотри что твopится-то! Игорь-то нашу красавицу бросил! — Ну-ка, ну-ка.

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