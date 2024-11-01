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Жители Петербурга могут бесплато ездить на общественном транспорте до 23 лет

Жители Петербурга могут бесплато ездить на общественном транспорте до 23 лет

Студенты в возрасте до 23 лет имеют право бесплатного проезда в Петербурге. Но не всеВ Петербурге действует бесплатный проезд для студентов очного отделения в возрасте до 23 лет.

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