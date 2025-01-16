Полнометражное аниме «Дракон-горничная госпожи Кобаяси» покажут летом (тизер — разжигает любопытство)

«Дракон-горничная госпожи Кобаяси: Одинокий дракон» выйдет в японский прокат 27 июля. Полнометражная лента была анонсирована в сентябре прошлого года, а теперь подоспел меланхоличный тизер от студии Kyoto Animation («Чудачества любви не помеха!», «Кланнад»).
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