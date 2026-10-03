В Словакии открыли памятник маршалу Коневу

Сегодня в Словакии открыли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Монумент установлен возле села Кружлова в районе Свидника - месте боёв Карпатско-Дуклинской операции 1944 года, которое в Словакии называют Долиной смерти.
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