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В Словакии открыли памятник маршалу Коневу

В Словакии открыли памятник маршалу Коневу

Сегодня в Словакии открыли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Монумент установлен возле села Кружлова в районе Свидника - месте боёв Карпатско-Дуклинской операции 1944 года, которое в Словакии называют Долиной смерти.

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