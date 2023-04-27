Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 36 раз

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ в течение среды 36 раз обстреляли территорию республики.
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