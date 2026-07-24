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Царьград

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Путешественник Павлов проехал 12 тыс. км из Таиланда в Крым

Путешественник Павлов проехал 12 тыс. км из Таиланда в Крым

Русский путешественник Андрей Павлов достиг Крыма из Таиланда на велосипеде, преодолев 12 тысяч километров за 83 дня.

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