Матвиенко указала на несостоятельность Макрона и Шольца как политиков после выборов в ЕП

Сокрушительное поражение на общеевропейских парламентских выборах партий президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца показывает их несостоятельность как политиков, заявила 10 июня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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