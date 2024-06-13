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Закон и Порядок

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  • наталья никифорова
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Пасынок главкома ВСУ заявил, что воспитывает дочь в русских традициях

Пасынок главкома ВСУ заявил, что воспитывает дочь в русских традициях

Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского (сын его бывшей жены от предыдущего брака) Иван Сырский, живущий в Австралии, заявил об "антироссийской пропаганде" на Западе и о том, что его дочь считает себя русской, сообщает украинский портал Страна.

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