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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шнякин назвал Нагучева лучшим футбольным комментатором России: «Рома в прайме. Он амбассадор «помойки фактов». Но сейчас выдает в эфир только цельные, классные истории»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин назвал своего коллегу Романа Нагучева лучшим футбольным комментатором России.

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