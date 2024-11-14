В Евпатории пройдут учения по гражданской обороне

В Евпатории завтра продут учения по гражданской обороне. Фото: Михаил ГладчукЗавтра, 15 ноября, с 9:00 (ориентировочно) до 15:00 в районе школы искусств, в границах улиц Полупанова, Демышева, проезд Советский и пр.