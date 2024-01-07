Организатор дрифта с фейерверками рассказал о заезде по Москве

Блогер по имени Эмиль, который вместе со своими товарищами запускал фейерверки из украшенного гирляндами автомобиля в Москве, заявил, что экстремальный заезд был организован только для того, чтобы создать окружающим людям новогоднее настроение.
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