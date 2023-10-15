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Quotidiano Sportivo: «Интер» планирует продлить контракт с Мхитаряном

Quotidiano Sportivo: «Интер» планирует продлить контракт с Мхитаряном

Миланский «Интер» собирается продлить контракт с армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном. По информации Quotidiano Sportivo, клуб предлагает игроку соглашение до 2025 года с опцией продления ещё на сезон.

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