Quotidiano Sportivo: «Интер» планирует продлить контракт с Мхитаряном

Миланский «Интер» собирается продлить контракт с армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном. По информации Quotidiano Sportivo, клуб предлагает игроку соглашение до 2025 года с опцией продления ещё на сезон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии