Суд ЕС постановил снять санкции с Фридмана и Авена

Европейский суд принял решение исключить бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана из персональных санкционных списков Евросоюза из-за недостаточной убедительности причин, указанных для их включения, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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