Хакан Чалханоглу оценил выход «Интера» в 1/4 финала Лиги чемпионов. В 1/8 финала миланцы обыграли «Порту» (1:0, 0:0).
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