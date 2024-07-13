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Глава МИД Сикорский: Польша изучит предложение сбивать ракеты РФ над Украиной

Глава МИД Сикорский: Польша изучит предложение сбивать ракеты РФ над Украиной

Польша рассмотрит возможность уничтожения российских ракет над территорией Украины. Об этом заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, трансляцию его выступления провел Американский институт предпринимательства в Вашингтоне.

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Комментарии
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Александр Бабин
А у него что и мыслей нет что в ответ прилетит-
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15 час.

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