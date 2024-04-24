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  • Николай Кучков
    Нужно этими же ракетами долбануть по вашингтону,пусть получат обратно свои подаркиWP: ракеты ATACMS...
  • Александр Свитайло
    Это не крылатые ракеты, которые летят низко и быстро, трудно обнаруживаемые. Это ракеты, летящие по баллистической тр...WP: ракеты ATACMS...
  • Михаил Еграшин
    Интересно, что такое тайная поставка ракет? Эт типа "закладки", СМСка приходит где забрать?WP: ракеты ATACMS...

Министр здравоохранения Крыма готов уволиться из-за медикаментов

Министр здравоохранения Крыма готов уволиться из-за медикаментов

Константин Скорупский сделал заявление, в котором готов взять всю вину за произошедшее на себя. Скорупский принес извинения за отсутствие льготных лекарств и заверил – если ситуация не улучшится к 15 мая, то он подаст в отставку.

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