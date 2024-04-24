Министр здравоохранения Крыма готов уволиться из-за медикаментов

Константин Скорупский сделал заявление, в котором готов взять всю вину за произошедшее на себя. Скорупский принес извинения за отсутствие льготных лекарств и заверил – если ситуация не улучшится к 15 мая, то он подаст в отставку.
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