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насколько часто использовался такой прием, и насколько он был рискованным

насколько часто использовался такой прием, и насколько он был рискованным

﻿﻿Иногда есть некая польза от мягко говоря нелояльных читателей - они выпускают добрую часть самых отборных, как говорит молодежь, крипов, после чего напишут еще что-нибудь на родственную тему.

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