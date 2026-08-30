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Регионы России

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Кремль подтвердил открытость к переговорам по Украине, но без предпосылок к трехсторонней встрече

Кремль подтвердил открытость к переговорам по Украине, но без предпосылок к трехсторонней встрече

Кремль ответил на предложение провести трехстороннюю встречу по Украине между президентами России, США и Украины и заявил, что такая встреча возможна только для финализации договоренностей.

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