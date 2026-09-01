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Царьград

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Массовые жалобы. Почему не работает интернет в Санкт-Петербурге 1 сентября

Массовые жалобы. Почему не работает интернет в Санкт-Петербурге 1 сентября

Пользователи отмечают сбой в работе интернета 1 сентября в Санкт-Петербурге. Подробности.Ночью 1 сентября в Санкт-Петербурге пользователи начали массово жаловаться на проблемы в работе мобильного интернета.

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