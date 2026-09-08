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Медицина 2.0

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Неприятный привкус во рту назвали симптомом нескольких заболеваний

Неприятный привкус во рту назвали симптомом нескольких заболеваний

Устойчивый неприятный привкус во рту — это не диагноз, а симптом нарушений в работе организма, предупредила гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Анастасия Гостроус Врач рассказала, что кислый или горький привкус, особенно появляющийся после еды или в положении лежа — классический признак заброса содержимого желудка в пищевод.

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