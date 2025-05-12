Грузовой поезд насмерть переехал женщину в поселке Челябинска

В Челябинске устанавливают обстоятельства трагедии в челябинском поселке Исаково в Советском районе. 11 мая в районе железнодорожной станции Исаковский местная жительница переходила рельсы в неустановленном месте как раз тогда, когда к станции приближался грузовой поезд.
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