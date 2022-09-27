Полицейские в Югре проводят встречи с кадетами в рамках уроков «Разговоры о важном»

Очередной урок был посвящен празднику Дня пожилого человека, который отмечается 1 октября. На беседу с кадетами 7 класса правоохранительной направленности третьей городской школы Белоярского пришла начальник отделения (по работе с личным составом) ОМВД России по Белоярскому району подполковник полиции Венера Андреева.
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