Полицейские в Югре проводят встречи с кадетами в рамках уроков «Разговоры о важном»

Очередной урок был посвящен празднику Дня пожилого человека, который отмечается 1 октября. На беседу с кадетами 7 класса правоохранительной направленности третьей городской школы Белоярского пришла начальник отделения (по работе с личным составом) ОМВД России по Белоярскому району подполковник полиции Венера Андреева.