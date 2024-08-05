Россия задействовала "мусорные" дроны в стратегических бомбардировках: Война беспилотников вышла на новый уровень

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДАСегодня 1,3K прочитали В мирное время принято гордиться продвинутым высокотехнологичным оружием, сложными системами, большими самолётами и кораблями, в которых, как в зеркале, отражается уровень развития науки и техники страны.
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