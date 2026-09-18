Вот эти 6 комнатных растений лучше сразу убрать подальше от детей — биолог бьёт тревогу!

Комнатные растения — это всегда уют, яркие краски и ощущение живой природы прямо в четырёх стенах. Мы любим их за красоту, за то, как они будто дышат вместе с нами, и, конечно, за миф о супер-очистке воздуха.
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