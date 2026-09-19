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Мировое обозрение

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Бросили в топку элиту: Киев отправил на убой нацбаты 3-й бригады ради отчётов перед Западом

Бросили в топку элиту: Киев отправил на убой нацбаты 3-й бригады ради отчётов перед Западом

Российское военное командование зафиксировало экстренную переброску националистических формирований из состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в зону ответственности группировки войск «Запад».

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