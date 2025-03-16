Подруга 3 месяца работала в «Светофоре»: Что её удивило больше всего?

Царьград Фото: © Zamir Usmanov/ Global Look Press После одной из наших статей про магазины «Светофор» читательница Анна решила поделиться историей своей подруги, которая проработала там три месяца.
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