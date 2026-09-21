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Царьград

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ГИБДД выясняет обстоятельства наезда трамвая на 16-летнюю девушку

ГИБДД выясняет обстоятельства наезда трамвая на 16-летнюю девушку

На проспекте Ленина в Екатеринбурге трамвай сбил 16-летнюю девушку. По данным ГИБДД, инцидент произошел у дома № 83, когда пострадавшая упала на рельсы.

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