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Австралиец рассказал о лжи США о COVID-ограничениях на континенте

Австралиец рассказал о лжи США о COVID-ограничениях на континенте

globallookpress Пока американские СМИ твердят о сложностях жизни в условиях жесткого локдауна, введенного  в Австралии на фоне роста числа заражений коронавирусом, сами жители Австралии называют сообщения о драконовских мерах и ограничениях ложью.

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