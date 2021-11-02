Австралиец рассказал о лжи США о COVID-ограничениях на континенте

globallookpress Пока американские СМИ твердят о сложностях жизни в условиях жесткого локдауна, введенного в Австралии на фоне роста числа заражений коронавирусом, сами жители Австралии называют сообщения о драконовских мерах и ограничениях ложью.
globallookpress Пока американские СМИ твердят о сложностях жизни в условиях жесткого локдауна, введенного в Австралии на фоне роста числа заражений коронавирусом, сами жители Австралии называют сообщения о драконовских мерах и ограничениях ложью.
Свежие комментарии