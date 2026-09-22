На трассе Доссор – Актау проводят средний ремонт

На участке 692–718 км республиканской автодороги KAZ11 «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Отес – Шетпе – Жетыбай – Актау» продолжаются работы по среднему ремонту, передает inAktau.
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