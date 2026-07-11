Загадки орловских «палестин»

Интригующий заголовок? Начнём с «загадок». На этой неделе орловские СМИ поведали нам, что председатель Императорского Православного Палестинского общества (ИППО), экс-председатель правительства РФ Сергей Степашин принял участие в торжественной церемонии, посвящённой открытию на территории храма Иверской иконы Божией Матери памятного знака святой великомученице великой княгине Елизавете Фёдоровне и великому князю Сергею Александровичу Романовым.