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Загадки орловских «палестин»

Загадки орловских «палестин»

Интригующий заголовок?  Начнём с «загадок». На этой неделе орловские СМИ поведали нам, что председатель Императорского Православного Палестинского общества (ИППО), экс-председатель правительства РФ Сергей Степашин принял участие в торжественной церемонии, посвящённой открытию на территории храма Иверской иконы Божией Матери памятного знака святой великомученице великой княгине Елизавете Фёдоровне и великому князю Сергею Александровичу Романовым.

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