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  • Алексей
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Эксперт по питанию рассказала, как правильно выбирать и хранить икру

Эксперт по питанию рассказала, как правильно выбирать и хранить икру

Эксперт по питанию рассказала, как правильно выбирать и хранить икру Ксения КирпикПредвкушая наступление новогодних праздников, многие хозяйки заботливо составляют праздничное меню и заранее совершают закупки необходимых продуктов.

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