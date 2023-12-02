Эксперт по питанию рассказала, как правильно выбирать и хранить икру Ксения КирпикПредвкушая наступление новогодних праздников, многие хозяйки заботливо составляют праздничное меню и заранее совершают закупки необходимых продуктов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии