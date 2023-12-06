Минфин: США будут виновны в поражении Украины, если не одобрят помощь Киеву

Министр финансов США Джанет Йеллен во время поездки в Мексику заявила, что США будут нести ответственность за поражение Украины, если Конгресс не одобрит выделение дополнительной помощи Киеву, передает агентство Reuters.
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