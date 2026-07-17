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СИНОНИМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА: БОЛЬШОЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

БЛОК 1. ДВИЖЕНИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ Нейтральное Быстрое / Стремительное Медленное / Усталое С особым оттенком Идти Мчаться, нестись, лететь, бежать, спешить, торопиться Плестись, тащиться, брести, ковылять, влачиться Шагать (ритмично), вышагивать (важно), семенить (мелкими шагами), чесать (сленг) Прийти Примчаться, прибежать, нагрянуть Приплестись, притащиться, заявиться (с оттенком неожиданности) Пожаловать (уважительно), нагрянуть (внезапно) Уйти Убежать, умчаться, испариться, смыться (сленг) Уползти, убрести, удалиться Отбыть (офиц.

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