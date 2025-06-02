Универсальный элемент гардероба: 5 сочетаний с белой юбкой, которые хочется повторить Алёна ЮрьеваКогда-то белая юбка ассоциировалась исключительно с торжественными мероприятиями, школьными утренниками и безупречной невинностью.
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