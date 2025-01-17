Мангистау стал лидером по неосвоению бюджетных средств

Ежегодно для реализации программ развития и текущих региональных программ из республиканского бюджета выделяются целевые трансферты бюджетам областей и городов республиканского значения, сообщают аналитики из Finprom.
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