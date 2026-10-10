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Царьград

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Собянин: 403 дрона атаковали Москву ночью 10 октября

Собянин: 403 дрона атаковали Москву ночью 10 октября

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 10 октября 403 беспилотника направлялись в столичный регион.

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