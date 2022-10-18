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Стартует дистанционная игра-акция ´Мозаика профессий´.

Стартует дистанционная игра-акция ´Мозаика профессий´.

Научно-методическое учреждение ´Национальный институт образования´ Министерства образования Республики Беларусь приглашает принять участие в дистанционной игре-акции ´Мозаика профессий´, которая проводится в рамках Недели родительской любви (14.

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