Стартует дистанционная игра-акция ´Мозаика профессий´.

Научно-методическое учреждение ´Национальный институт образования´ Министерства образования Республики Беларусь приглашает принять участие в дистанционной игре-акции ´Мозаика профессий´, которая проводится в рамках Недели родительской любви (14.
Научно-методическое учреждение ´Национальный институт образования´ Министерства образования Республики Беларусь приглашает принять участие в дистанционной игре-акции ´Мозаика профессий´, которая проводится в рамках Недели родительской любви (14.
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