В Вельске в ДТП пострадал несовершеннолетний

За минувшие сутки в Архангельской области произошло два ДТП с участием подростков.По предварительной информации, подросток 2011 года рождения, не имея прав на управление транспортным средством, ехал на мопеде Regulmoto.
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