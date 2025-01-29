Врач Романенко объяснила, чем грозит дефицит цинка

От этого элемента напрямую зависит работа иммунитетаВрач-терапевт, кардиолог Татьяна Романенко в программе "Доктор 24" рассказала о том, что для правильной работы организму необходим цинк, а так же о том, как проявляется дефицит этого элемента.
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