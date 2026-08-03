Названы главные факторы, влияющие на продолжительность жизни

Только 20% продолжительности нашей жизни зависят от качества здравоохранения Продолжительность жизни человека в большей степени зависит не от уровня медицинской помощи, а от образа жизни и отношения к собственному здоровью.
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