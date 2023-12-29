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Кедми заявил о возврате государств к «основному вопросу» после завершения спецоперации

Кедми заявил о возврате государств к «основному вопросу» после завершения спецоперации

Военно-политический эксперт Яков Кедми в эфире канала «Россия-1» рассказал об «основном вопросе» к которому вернутся после окончания «эпопеи с Украиной».

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