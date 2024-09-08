На набережной Актау прошел эко-фестиваль

В Актау 7 сентября на побережье состоялся фестиваль «Summer Ecovibe Fest», организованный по инициативе городского отдела внутренней политики и развития языков в рамках экологической акции «Таза Қазақстан», передает inAktau.
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