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Царьград

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В Швеции владельцы экокурорта сбежали, оставив 150 бочек с фекалиями

В Швеции владельцы экокурорта сбежали, оставив 150 бочек с фекалиями

В Швеции владельцы эко-курорта оставили после себя 150 бочек с человеческими фекалиями. Теперь их разыскивает полиция.

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