Ежегодно в период поступления университет сталкивается с большим количеством однотипных вопросов об образовательных программах, сроках подачи документов и условиях зачисления.
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