В Барнауле выставили на продажу стриптиз-клуб "Доллс" на улице Короленко, 72. Готовый бизнес с помещением площадью 420 "квадратов" продают за 11 млн рублей, указано в объявлении на avito.
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