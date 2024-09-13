В небе над Россией средствами ПВО уничтожено 20 БПЛА

Дежурными средствами ПВО уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов. Восемь – над территорией Брянской области, четыре – над территорией Белгородской области, три – над территорией Курской области, по два БПЛА сбито над территориями Смоленской и Орловской областей и один над территорией Калужской области, сообщается в телеграм-канале Минобороны.