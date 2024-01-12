Тяжелый развод и походы к психологу: Павел Деревянко наконец-то обрел свою любовь

Два года назад Павел Деревянко разошелся со своей супругой Дарьей Мясищевой. Пара прожила вместе почти 10 лет и обзавелась двумя дочерями, однако так и не дошла до загса, чтобы официально зарегистрировать отношения.
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