В России собрались ужесточить условия найма на работу

Министерство труда и социальной защиты России предлагает дополнить Трудовой кодекс (ТК) новыми дополнительными признаками трудовых отношений, чтобы исключить их смешения с гражданско-правовыми отношениями и избежать возможных спорных ситуаций.
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