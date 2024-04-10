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"Задвухсотили" за Белгород: "Голый" Харьков. Уничтоженные РСЗО, танк и другая техника противника

"Задвухсотили" за Белгород: "Голый" Харьков. Уничтоженные РСЗО, танк и другая техника противника

Военнослужащие сообщили об успехе на различных участках фронта. Как минимум на Купянской и Харьковском направлениях было уничтожено несколько единиц военной техники противника, в том числе и той, которая вела активные обстрелы мирного населения Белгородской области на протяжении немалого времени.

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